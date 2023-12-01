Anasayfa Video Galeriler Gündem Ege'de ölümle burun buruna anlar kamerada Ege'de ölümle burun buruna anlar kamerada 01 Aralık 2023 Cuma Saat: 12:00 Güncelleme: 01 Aralık 2023 Cuma 12:00 Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu açıklarında, 2 can salı içinde bulunan 29 kaçak göçmen, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan dev dalgalar arasında ölümle burun buruna geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6569a0c3a60caaa2c90c4a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da satırlı dehşet! Saldırı anı kamerada Denizde kaybolan liseli gençten acı haber Ölmekten beter oldu ama pes etmedi... Türkiye bu babayı konuşuyor! Tsunami gibi! Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Tüm il sular altında Denizi olmayan kent balıkçılıktan para basıyor! Bir yılda 2 milyar dolarlık ihracat Belaruslu ünlü top modelin mücevherleri İstanbul’da kayboldu Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon seferleri başlıyor İstanbul'da yangın! Mahsur kalanları komşuları kurtardı Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının teslimi başlıyor