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Ege'de ölümle burun buruna anlar kamerada

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu açıklarında, 2 can salı içinde bulunan 29 kaçak göçmen, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan dev dalgalar arasında ölümle burun buruna geldi.

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