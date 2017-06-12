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  3. 12 Haziran 2017 18:45

Egedeki 6.2lik deprem anından yeni görüntüler

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında İzmir’de kentin farklı noktalarında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Video Galeri
Beykoz’daki meslek lisesinde yangın çıktı
Beykoz’daki meslek lisesinde yangın çıktı
Video Galeri
Deprem Yunanistanda da hissedildi: Bazı binalar yıkıldı
Deprem Yunanistanda da hissedildi: Bazı binalar yıkıldı
Video Galeri
Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü Barajı
Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü Barajı
Video Galeri
Denizliyi yılan bastı
Denizliyi yılan bastı
Video Galeri
Depremde yaşanan panik anı kamerada
Depremde yaşanan panik anı kamerada
Video Galeri
Markette yaşanan deprem paniği kamerada
Markette yaşanan deprem paniği kamerada