Ege'nin kadınlarının 8 bin yıllık atalarıyla ilgili ilginç keşif

İzmir'de gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar, Egeli kadınların bundan 8 bin 200 yıl önce de güzelliklerine düşkün olduğu ortaya çıktı.

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