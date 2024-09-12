Anasayfa Video Galeriler Gündem Ege'nin kadınlarının 8 bin yıllık atalarıyla ilgili ilginç keşif Ege'nin kadınlarının 8 bin yıllık atalarıyla ilgili ilginç keşif 12 Eylül 2024 Perşembe Saat: 12:30 Güncelleme: 12 Eylül 2024 Perşembe 12:30 İzmir'de gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar, Egeli kadınların bundan 8 bin 200 yıl önce de güzelliklerine düşkün olduğu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e2b4c5187a1e1c320d4503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor Bir vahşet daha: Öldürüp gömdü, aylar sonra suçunu itiraf etti Kadın yolcu seyir minibüsten düştü, şoför yoluna devam etti Sahte altına karşı uzmanlardan ses uyarısı Cezaevi firarisi bacada yakalandı 25 bin adet uyuşturucu hapla yakalanan avukattan ''pes'' dedirten savunma Esenyurt'ta dehşet: Eski kız arkadaşının evini basıp darp etti Fedakâr babanın engelli oğlu için mücadelesi sizi ağlatacak