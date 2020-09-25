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  3. 25 Eylül 2020 15:20

Eğik apartman korku saçıyor! Yıllardır bir türlü yıktırılamadı

İstanbul Avcılar'da 1993 yılında yan binanın hafriyatı alınırken yan yatan apartman ve geçen yıl mühürlenen binanın yıkılmaması tepkiye neden oldu.

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