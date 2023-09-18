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Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu

Eğirdir Gölü kıyısında su içerisinde el bombası bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Olay yerine bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor.

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