Anasayfa Video Galeriler Gündem Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 14:10 Eğirdir Gölü kıyısında su içerisinde el bombası bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Olay yerine bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650830255041f954476abbe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde: 2023 sonuna kadar 32 yeni araç dahil olacak Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a: ''Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez'' Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulabilir misiniz ? Sürüklenen değil, aracı kullanan! İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Hasta yakını polis hastaneyi birbirine kattı İstanbul'da büyük fabrika yangını İstanbul'da sokak köpekleri sürüsü vatandaşların kabusu oldu Sıfır km TOGG'un ekspertiz raporu olay oldu