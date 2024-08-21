Eğirdir Gölü'nde müsilaj kabusu

Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden Eğirdir Gölü'nde kirlilik ve kuraklıkla birlikte alg patlamasının yanı sıra, müsilaj da görülmeye başlandı.

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