Anasayfa Video Galeriler Gündem Eğirdir Gölü'nde müsilaj kabusu Eğirdir Gölü'nde müsilaj kabusu 21 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 10:47 Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden Eğirdir Gölü'nde kirlilik ve kuraklıkla birlikte alg patlamasının yanı sıra, müsilaj da görülmeye başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c59b7d10c90859820e2763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk bilim insanının icadı İngiltere'den ödül aldı İstanbul'da sır cinayet: Genç müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu İzmir'de suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı Trafikte polise saldırı anı kamerada Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti 100 kişilik iş ilanına, 2 günde 1.500 kişi başvurdu Mersin'de orman yangını Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü