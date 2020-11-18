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  3. 18 Kasım 2020 12:00

Eğirdir ve Beyşehir göllerinde korkutan görüntü

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Eğirdir ve Beyşehir göllerinde su seviyelerindeki azalma devam ediyor. Yağış olmaması nedeniyle birçok yerde gölün dip kısmının görünür hale geldiği belirlendi.

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