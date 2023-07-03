Anasayfa Video Galeriler Gündem Eğitim uçakları havada çarpıştı Eğitim uçakları havada çarpıştı 03 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 07:55 Kolombiya’da askeri eğitim uçuşu sırasında iki askerin uçağın havada çarpışması sonucu 1 pilot hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a254b825a70d08576a0cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sancaktepe’de 4 apartmanın çatısı alev alev yandı Tanju Özcan resti çekti: Ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz Belediye Başkanı timsahla evlendi Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar! Terörden temizlenen cennette muhteşem festival Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler Yerli turistler Trakya'nın gizli cennetinde nüfusu patlattı İstanbul'da silahlı saldırı!