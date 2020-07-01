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  3. 01 Temmuz 2020 11:35

Eğitim uçuşu yapan F-16 savaş uçağı düştü

ABD’nin South Carolina eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkan bir F-16 savaş uçağının düştüğü açıklandı.

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