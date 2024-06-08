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  4. Eğitimde yeni dönem ne zaman başlayacak? Bakan Tekin tarih verdi

Eğitimde yeni dönem ne zaman başlayacak? Bakan Tekin tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatında eylül ayından itibaren uygulanmaya başlanacağını söyledi.

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