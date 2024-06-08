Anasayfa Video Galeriler Gündem Eğitimde yeni dönem ne zaman başlayacak? Bakan Tekin tarih verdi Eğitimde yeni dönem ne zaman başlayacak? Bakan Tekin tarih verdi 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 13:25 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatında eylül ayından itibaren uygulanmaya başlanacağını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6664319aa45c2e84070edc93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü 3 milyon adayın terk döktüğü YKS'de ilk oturum sona erdi Baraj gölü köyü böldü, kimileri taşındı, kimileri ise göl manzarasının keyfini sürüyor ''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı Deprem bölgesinden ''kopyalayıp'' 5 ilde satmışlar İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi