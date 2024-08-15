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Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu

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Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanının çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bir kişi aldığı darbelerden dolayı yerde hareketsiz yattığı görüldü.

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