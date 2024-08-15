Anasayfa Video Galeriler Gündem Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 13:32 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:33 Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanının çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bir kişi aldığı darbelerden dolayı yerde hareketsiz yattığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bdd963e64d54679b0679eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi Hiç görmediği babasından kalan miras hayatını kararttı Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı Çanakkale’de orman yangını İstanbul semalarında korku dolu anlar: ''Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik'' Bodrum'a yabancı turist akını, rakam 1 milyona yaklaştı Yok böyle hırsızlık: 1 ton bağırsak çaldılar İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif... İstanbul E-5'te halaycılar trafiği kesip, halay çekti