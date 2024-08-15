Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu

Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanının çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bir kişi aldığı darbelerden dolayı yerde hareketsiz yattığı görüldü.

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