Anasayfa Video Galeriler Gündem Eğlence mekanına alınmayınca dehşet saçtılar! Cinayet anı kamerada Eğlence mekanına alınmayınca dehşet saçtılar! Cinayet anı kamerada 24 Kasım 2023 Cuma Saat: 10:40 Güncelleme: 24 Kasım 2023 Cuma 10:40 İstanbul Bağcılar'da içeri alınmadıkları gerekçesiyle eğlence mekanına kurşun yağdırarak bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan 4 şüpheli yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65605372edccd3017a05bd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte tekme tokat kavga kamerada İrlanda'nın başkenti savaş alanına döndü Artvin'de heyelan; dev kayalar yolu kapattı Trafik polisi çakarlılara fena çaktı Sosyal medya fenomeni uyuşturucu kuryesi çıktı! Eşini bıçaklayan koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı 68 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Zonguldak'ta batan gemiden yapılan son anons ortaya çıktı Bakan Özhaseki depreme böyle yakalandı