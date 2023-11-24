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  4. Eğlence mekanına alınmayınca dehşet saçtılar! Cinayet anı kamerada

Eğlence mekanına alınmayınca dehşet saçtılar! Cinayet anı kamerada

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İstanbul Bağcılar'da içeri alınmadıkları gerekçesiyle eğlence mekanına kurşun yağdırarak bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan 4 şüpheli yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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