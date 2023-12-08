Anasayfa Video Galeriler Gündem Eğlence mekanında silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı Eğlence mekanında silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı 08 Aralık 2023 Cuma Saat: 09:50 Güncelleme: 08 Aralık 2023 Cuma 09:50 Çankırı'da, husumetli iki grup arasında bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı, 5 kişi tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6572bcd0ad35d03e820318f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar Akıncı'dan süpersonik füze atış testi İstanbul'da dehşet anları! Darp ettikleri genci bıçakladılar Kaçak içkiye 81 ilde yılbaşı baskını! Çok sayıda gözaltı var Armağan Çağlayan AVM'de kavga etti! Aleyna Tilki küfrü bastı: ''Ben böyle sektörün...!'' İstanbul'da kız kıza dehşet! Gezelim dediler darp ettiler Yağmur Tanrısevsin'e eleştiri yağmuru: Fırından Ekmek Almaya Öyle Bir Kıyafetle Gitti ki... Bir fenomene daha ''müstehcenlik'' gözaltısı Yine sokak köpekleri yine dehşet! Küçük çocuk ağır yaralandı