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Eğlence mekanında silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı

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Çankırı'da, husumetli iki grup arasında bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı, 5 kişi tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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