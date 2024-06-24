Anasayfa Video Galeriler Gündem Eğlence mekanında silahlar konuştu: Yaralılar ve gözaltılar var Eğlence mekanında silahlar konuştu: Yaralılar ve gözaltılar var 24 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 16:06 Güncelleme: 24 Haziran 2024 Pazartesi 16:06 Samsun'un Atakum ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66796f64931d1564dd026cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı CHP heyeti ile Bakan Şimşek arasında 4 saatlik zirve İstanbul'da büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı YÖK Başkanı'ndan tepki çeken diploma açıklaması AVM’de tıp öğrencisi kıza saldırı çirkin hakaret : ''Kapalı o...pu'' Adana'daki aşırı sıcaklar Afrikalıları bile canından bezdirdi Onun adı Faturamatik Yakup... Geçimini Faturamatik olarak kazanıyor