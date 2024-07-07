Anasayfa Video Galeriler Gündem Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra... Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra... 07 Temmuz 2024 Pazar Saat: 11:31 Güncelleme: 07 Temmuz 2024 Pazar 11:31 İstanbul'un Kadıköy ilçesinde eğlence mekanında etrafa rahatsızlık veren ve dışarı çıkartılan bir şahıs olay yerine tekrar gelerek silahlı saldırıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668a5261069109ab2c0ec1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi Biden bildiğimiz gibi: ''Trump'ı 2020'de yeneceğim'' Kapalı otoparkta şok manzara: Araç sahipleri şikayetçi oldu Kahraman Mehmetçik'ten ''Bizim Çocuklar''a mesaj var MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı 1 yıllık evli kadının sır ölümü Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı