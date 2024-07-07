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Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra...

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde eğlence mekanında etrafa rahatsızlık veren ve dışarı çıkartılan bir şahıs olay yerine tekrar gelerek silahlı saldırıda bulundu.

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