Anasayfa Video Galeriler Gündem Ehliyetsiz sürücü can aldı: Haftaya askere gidecekti Ehliyetsiz sürücü can aldı: Haftaya askere gidecekti 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 18:35 İstanbul Güngören’de ehliyetsiz sürücünün 20 yaşındaki genci ezdiği anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f055c3f3f9720454597ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turistlerin korku dolu anları kamerada Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında yangın A Spor'da mikrofon kazası: ''Ağabey ne para çalıyorlar biliyor musun?'' Merkel'in zor anları! Kameraların önünde içi geçti Gaziantep hayvanat bahçesinde dehşet! Kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı Teksas değil İstanbul! Akaryakıt istasyonunda çatışma anı kamerada Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video Belediye Başkanı tatilcilere seslendiler: ''Gelmeyin'' Bir babanın en acı anı: Çocuğunun cansız bedenini kucağında taşıdı