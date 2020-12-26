  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Aralık 2020 14:00

Ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti

Video Galeri
İkinci kez alkolü araç kullanırken yakalandı: Ben de memur çocuğuyum
İkinci kez alkolü araç kullanırken yakalandı: Ben de memur çocuğuyum
Video Galeri
Ormanlık alanda fotokapana yakalandı, cezayı yedi!
Ormanlık alanda fotokapana yakalandı, cezayı yedi!
Video Galeri
Gölün dibinde yatan 100 yılın keşfi, havadan ve su altından böyle görüntülendi
Gölün dibinde yatan 100 yılın keşfi, havadan ve su altından böyle görüntülendi
Video Galeri
Hudut kahramanları görev başında! Üs bölgesinde kuş uçurtmuyorlar
Hudut kahramanları görev başında! Üs bölgesinde kuş uçurtmuyorlar
Video Galeri
''Süleyman Soylu'nun tek ayağı MHP'de''
''Süleyman Soylu'nun tek ayağı MHP'de''
Video Galeri
Çatıda av tüfeğiyle ''Noel Baba'' nöbeti!
Çatıda av tüfeğiyle ''Noel Baba'' nöbeti!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM