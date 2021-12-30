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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı. Karı-kocanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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