Anasayfa Video Galeriler Gündem Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada 30 Aralık 2021 Perşembe Saat: 16:15 Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı. Karı-kocanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cdb0ee2035ea3a38210c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kars'ta ormanın derinliklerindeki vaşak ailesi böyle görüntülendi Antalya'da fırtınada uçan duvar ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbullular maskeyi de sosyal mesafeyi de unuttu Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı Bakan Pakdemirli 252 milyonuncu fidanı kendisi dikti Uludağ'a hücum! Oteller doldu İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce gözaltı var Otobüsteki yer verme kavgasında otobüsün içi savaş alanına döndü