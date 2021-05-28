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  4. Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçü ile çiftçinin diyaloğu güldürdü

Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçü ile çiftçinin diyaloğu güldürdü

Denizli’nin Çameli Yaylacık Dağı'ndan atlayış yapan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü, Burdur’da bir çiftçinin, tarlasına inmesiyle başlayan diyalog izleyenleri güldürdü.

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