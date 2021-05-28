Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçü ile çiftçinin diyaloğu güldürdü Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçü ile çiftçinin diyaloğu güldürdü 28 Mayıs 2021 Cuma Saat: 10:26 Denizli’nin Çameli Yaylacık Dağı'ndan atlayış yapan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü, Burdur’da bir çiftçinin, tarlasına inmesiyle başlayan diyalog izleyenleri güldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b09b0eeec9704eac64bb23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Koca'dan ''normalleşme'' sinyali: Sıvıyoruz! Genç doktora hastanede bıçaklı saldırı Alev Alev final yaptı... İzleyiciyi ekrana kilitleyen sahne Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi İmam ile cemaatin kavgası karakolda bitti Yine bir kadına şiddet olayı: O dövdü, çevredikler izledi! Seray Sever'den 10 yaş küçük kocasıyla aşk dolu paylaşım Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay: Elleri ve ayaklarına çivi çakıldı İşte Adnan Menderes’in Yassıada'da 11 ay boyunca tutulduğu oda