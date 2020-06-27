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  3. 27 Haziran 2020 13:35

Ekip görevlendirildi, özel olarak evden alınıp sınava götürüldü!

Video Galeri
Koronavirüse rağmen sokak düğününde böyle oynadılar!
Koronavirüse rağmen sokak düğününde böyle oynadılar!
Video Galeri
Hayatlarının en önemli günü kabusa döndü!
Hayatlarının en önemli günü kabusa döndü!
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Beton mikseri ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Beton mikseri ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Polise yakalanan kadın bir anda eteğini çıkarttı!
Polise yakalanan kadın bir anda eteğini çıkarttı!
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Canlı yayın fena karıştı! Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Canlı yayın fena karıştı! Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
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Suç örgütüne operasyonda kaçmak isterken belini kırdı
Suç örgütüne operasyonda kaçmak isterken belini kırdı
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