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  3. 08 Haziran 2019 14:35

Ekipler araç motoruna sıkışan kedi için seferber oldu

Şişli’de bir aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtarmak için vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri seferber oldu. Kedinin kurtarılmasını bekleyen hayvansever bir vatandaş, gözyaşlarına boğuldu. Uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Şişli Duatepe Mahallesi Bozkurt Caddesinde park halindeki bir aracın motor...

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