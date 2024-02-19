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EKK toplantısı başladı! İşte masadaki başlıklar

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Toplantıda, orta vadeli program ve reform gündemi, finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik yapılan çalışmalar, yatırım taahhütlü avans kredileri‘nde (YTAK) mevcut durumu, bankalara verilecek ‘Toplumsal Yatırım Notu’ gibi başlıca konular değerlendirileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Başkanı Karahan’a yeni görevinde başarılar diledi.

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Etiketler ekonomi koordinasyon kurulu cevdet yılmaz
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