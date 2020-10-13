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  3. 13 Ekim 2020 16:55

Ekmeğe sessiz, sedasız zam için Fırıncılar Odası'ndan açıklama

İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmek 1.25 TL'den 1.50 TL'ye yükseldi. Türkiye Fırıncılar Odası, bu fiyatın Ocak'tan beri uygulandığını, şimdi tescil edildiğini açıkladı.

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