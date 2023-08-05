Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekmeğini denizin dibinden çıkartıyor! Elindekileri gören tatilciler şaşkına dönüyor Ekmeğini denizin dibinden çıkartıyor! Elindekileri gören tatilciler şaşkına dönüyor 05 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 17:25 Güncelleme: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:25 Antalya'da denizin dibine dalarak metal toplayan otobüs şoförü Erhan Uludağ, kilosunu 7 liradan satarak ek gelir sağlıyor. Uludağ'ın denizin dibinden çıkardığı metaller ise tatilcileri şaşırtıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ce5bd3bc489a474d1fb113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu yerel seçim startını Erzincan'da verdi: ''Sizden tek isteğim...'' Felaketin üzerinden 6 ay geçti... İşte Kahramanmaraş'ın son hali Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: Yaralılar var Antalya'da 6 kişi gurbetçiye sopalarla saldırdı İstanbul'un plajları temiz çıktı İstanbul'da yol çöktü; 8 apartman boşaltıldı Kimse Mehmetçik'in merhametini tartışmasın: PKK'lı haine Mehmetçik yardım etti Doğal gaz borusu patladı; 1 yaralı