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  4. Ekmeğini denizin dibinden çıkartıyor! Elindekileri gören tatilciler şaşkına dönüyor

Ekmeğini denizin dibinden çıkartıyor! Elindekileri gören tatilciler şaşkına dönüyor

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Antalya'da denizin dibine dalarak metal toplayan otobüs şoförü Erhan Uludağ, kilosunu 7 liradan satarak ek gelir sağlıyor. Uludağ'ın denizin dibinden çıkardığı metaller ise tatilcileri şaşırtıyor.

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