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  3. 24 Nisan 2017 11:20

Ekmek arabasından para çalan hırsız kamerada

Sancaktepe'de ekmek yüklemek için fırının önüne park eden araçtan para çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

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