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  4. Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı; o anlar kamerada

Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı; o anlar kamerada

Mardin'de bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibi, madde bağımlısı bir kişi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Saldırıda 4 kişi de yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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