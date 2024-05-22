Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı; o anlar kamerada Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı; o anlar kamerada 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 07:40 Mardin'de bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibi, madde bağımlısı bir kişi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Saldırıda 4 kişi de yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664d77465b1456b00300b5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı İzmir'de sokak köpeği katliamı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''sığırcık'' krizi: Uçuş trafiği durdu Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü İstanbul'da başı boş maymun paniği Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı