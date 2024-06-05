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  4. Ekmek dağıtım aracı alev alev yandı

Ekmek dağıtım aracı alev alev yandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, ekmek dağıtım aracı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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