Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti 25 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:30 Elazığ’da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6561bec1b46521a1640b0a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı Yankesiciler iş üstünde yakalandı! Akıl almaz hırsızlık anı kamerada Yusufeli'nde son evler de sular altında... İstanbul'da üniversitede ''kız arkadaş'' meselesi kavgası Erdoğan'dan ev sahibine: ''Sende vicdan var mı ?'' İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Bir yolcu vapurdan denize düştü Otobüs şoförü ile kadın sürücü trafikte birbirine girdi İsrail ve Hamas arasındaki ilk esir takası