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Ekonomide patlama beklerken, bakın patlayan ne oldu

Türkiye'de her geçen gün artan yüksek enflasyon ve geçim derdi vatandaşı zor durumda bırakmaya devam ediyor. Türkiye'de icradaki dosya sayısı 22 milyona yaklaştı..

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