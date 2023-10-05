Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekonomide patlama beklerken, bakın patlayan ne oldu Ekonomide patlama beklerken, bakın patlayan ne oldu 05 Ekim 2023 Perşembe Saat: 12:10 Türkiye'de her geçen gün artan yüksek enflasyon ve geçim derdi vatandaşı zor durumda bırakmaya devam ediyor. Türkiye'de icradaki dosya sayısı 22 milyona yaklaştı.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651e7d8569e7860d6d51a6d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektronik sigara içip vapur bacası gibi gezenlere bir ''müjde'' daha Yine Esenyurt yine olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi Motosiklet hırsızını suçüstü yakalayıp, streç filme sarıp dövdü İstanbul'da dev operasyon: 104 gözaltı var! İstanbul'da otoparkta yangın! Araçlar küle dönüştü Türkiye'nin gururu HÜRJET bir testi daha geçti Şimdi de Metaverse Bahis vurgunu! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da korkutan yangın! Gece gündüze döndü Süper lüks otomobiller birbirine girdi! Korkunç kaza kamerada