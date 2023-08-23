Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de marketler yağmalandı Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de marketler yağmalandı 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 22:00 Enflasyonun yüzde 100'ün üzerine çıktığı Arjantin'de marketleri yağmalayan 30 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e657472d2f6244a21ecad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de marketler yağmalandı BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı Türkiye'nin konuştuğu kuduz hastası, hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son hali görüntülendi Rezidans otoparkında silahlı saldırı kamerada Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Çanakkale'deki yangın böyle başlamış