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Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de marketler yağmalandı

Enflasyonun yüzde 100'ün üzerine çıktığı Arjantin'de marketleri yağmalayan 30 kişi gözaltına alındı.

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