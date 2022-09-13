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  4. Ekranların gençlik dizisi Duy Beni'de sosyal medyayı karıştıran ''fetiş'' sahne

Ekranların gençlik dizisi Duy Beni'de sosyal medyayı karıştıran ''fetiş'' sahne

Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisindeki bu sahne "fetişizm" tartışmalarına neden oldu.

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