Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekranların gençlik dizisi Duy Beni'de sosyal medyayı karıştıran ''fetiş'' sahne Ekranların gençlik dizisi Duy Beni'de sosyal medyayı karıştıran ''fetiş'' sahne 13 Eylül 2022 Salı Saat: 21:35 Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisindeki bu sahne "fetişizm" tartışmalarına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6320cd6aa4b22000981010db" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fethiye'de denizin rengi değişti Davutoğlu'ndan istifa yıl dönümü videosu Ege'de cinayet: 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın 6 göçmen öldürüldü! ''Arkadaşlarım yol masrafı nedeniyle okulu bıraktı'' İBB'den AK Partili Göksu'ya belgeli yanıt Tarihin en büyük konut projesinin detayları açıklandı İstanbul'da film gibi operasyon Hasta yakını kadınlar ellerinde sopalarla hastaneyi savaş alanına çevirdi İstanbul'da öldüresiye dayak kamerada