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  3. 15 Kasım 2019 01:20

Ekrem İmamoğlu: ''Bu bir başlangıç...''

Londra'da Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "İstanbul'a asla ihanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz" dedi.

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