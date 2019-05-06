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  3. 06 Mayıs 2019 23:27

Ekrem İmamoğlu canlı yayında meydan okudu

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından kameralar karşısına geçti ve canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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