Ekrem İmamoğlu, Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu
18 Ağustos 2019 15:35
Ekrem İmamoğlu, Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan şiddetli yağış sonra büyük çapta maddi hasar yaşanan Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “17 Ağustosta depremin yıl dönümünün olması afetin bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu hepimizde tekrar hatırlattı. Yapılacak çalışmalar içerisinde bir alt...