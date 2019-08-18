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  3. 18 Ağustos 2019 15:35

Ekrem İmamoğlu, Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan şiddetli yağış sonra büyük çapta maddi hasar yaşanan Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “17 Ağustosta depremin yıl dönümünün olması afetin bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu hepimizde tekrar hatırlattı. Yapılacak çalışmalar içerisinde bir alt...

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Taksim Talimhane’de meydan kavgası kamerada
Taksim Talimhane’de meydan kavgası kamerada
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Ankara'da şoke eden görüntü !
Ankara'da şoke eden görüntü !
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Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın bölgesinde
Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın bölgesinde
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TEM’de trafik durma noktasına geldi
TEM’de trafik durma noktasına geldi
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Muğla’da ikinci büyük orman yangını
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Hong Kong’da on binlerce kişi yeniden sokaklarda
Hong Kong’da on binlerce kişi yeniden sokaklarda
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