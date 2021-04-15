Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekrem İmamoğlu: İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu Ekrem İmamoğlu: İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 12:11 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı test sürüşü videosunu sosyal medyadan paylaşarak "İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6078032840263e59ee725a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu üyesi 20 yaş üstü koronavirüs aşısı için tarih verdi TEM Otoyolunda araç alev alev yandı İstanbul'dan çıkan tüm araçlar ''seyahat yasağından'' durduruldu! Ankara'da korkutan patlama! Yaralılar var İstanbul'da balık avı yasağı başladı İsrail teravih namazından çıkanlara saldırdı CHP'nin ''256 kağadın yarısını nettiniz deyiversenize'' afişi de kaldırıldı! Çetin Soysal canlı yayında rahatsızlandı Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaparken bayıldı