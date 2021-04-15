Ekrem İmamoğlu: İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı test sürüşü videosunu sosyal medyadan paylaşarak "İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu" dedi.

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