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  4. Ekrem İmamoğlu: İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu

Ekrem İmamoğlu: İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı test sürüşü videosunu sosyal medyadan paylaşarak "İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu" dedi.

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