Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekrem İmamoğlu, İstanbul için şiir okudu Ekrem İmamoğlu, İstanbul için şiir okudu 01 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 16:50 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Bir Başka Tepeden" isimli şiiri seslendirdi. İmamoğlu, videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d05c1dd931055d8024cbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük tesadüf İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı! Dün fırtına bugün deniz keyfi... Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi Sarı zam kuyruğu böyle görüntülendi Taksiciden polisin önünde yolcuya fırça İstanbul'da yeni yıl böyle başladı: 11 araç birbirine girdi! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım başladı