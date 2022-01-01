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Ekrem İmamoğlu, İstanbul için şiir okudu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Bir Başka Tepeden" isimli şiiri seslendirdi. İmamoğlu, videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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