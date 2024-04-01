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  4. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bu video ile ''günaydın'' dedi

Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bu video ile ''günaydın'' dedi

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31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir oy farkıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 1 Nisan sabahına, çok özel bir video başladı.

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