Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bu video ile ''günaydın'' dedi Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bu video ile ''günaydın'' dedi 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 09:15 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 09:15 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir oy farkıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 1 Nisan sabahına, çok özel bir video başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660a510fe5ea1d3357041d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerel seçim gecesinin bombasını Doğu Perinçek patlattı Balıkesir'i CHP'ye kazandıran Ahmet Akın güne şükür namazı ile başladı 4 ilde büyük operasyon: Hainlerin cephanelikleri ele geçirildi Hatay'da kıl payı fark var: ''Bu işin peşini bırakmayacağız'' İzmir'de büyük yangın! Çığlıkları yürekleri dağladı İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı Bahçeli, partisinin genel merkezden sessiz sedasız ayrıldı Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu ''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi''