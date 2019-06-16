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BİNALİ YILDIRIM - EKREM İMAMOĞLU'NUN TARİHİ BULUŞMASI - CANLI İZLE
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  3. 16 Haziran 2019 21:05

Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’la birlikte ortak yayına katılacak olan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi...

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Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi
Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi
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