Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi
16 Haziran 2019 21:05
Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’la birlikte ortak yayına katılacak olan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi...