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  4. Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de resti çekti. Her şey çok güzel olacak!

Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de resti çekti. Her şey çok güzel olacak!

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Mahkemenin 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’ye koşan milyonlarca kişiye seslendi.

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