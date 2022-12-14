Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de resti çekti. Her şey çok güzel olacak! Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de resti çekti. Her şey çok güzel olacak! 14 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 20:00 Güncelleme: 14 Aralık 2022 Çarşamba 20:00 Mahkemenin 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’ye koşan milyonlarca kişiye seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639a0122e4f2f128ff334a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı Ahmet Kaya AKM’de anıldı Kılıçdaroğlu: ''Beraat dışında verilecek her karar saray kumpasıdır'' Bayraktar Kızılelma ilk kez göklerde! İmamoğlu çağrı yaptı, İstanbullular Saraçhane'ye akın etti Canlı yayında gergin anlar! Seren Serengil'in çenesi kilitlendi Borcunu ödemeyen belediyenin elektriği kesildi İstanbul'da marangoz deposunda yangın Korku filmi değil gerçek: Kargalar bir mahallenin kabusu oldu