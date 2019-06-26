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  3. 26 Haziran 2019 13:51

Ekrem İmamoğlu: ''Sevgi kazandı sevgi!''

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini en yakın rakibine karşı açık ara oy farkıyla kazanan Ekrem İmamoğlu seçim gecesine dair bir video yayınladı.

Video Galeri
1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Bu böcek yaşadığı şehre uğur getiriyor
Bu böcek yaşadığı şehre uğur getiriyor
Video Galeri
Yayla göçü renkli görüntülerle başladı
Yayla göçü renkli görüntülerle başladı
Video Galeri
Dayatmaya karşı yeni hamleler
Dayatmaya karşı yeni hamleler
Video Galeri
Köyden topladıkları maydanozları satıp harçlıklarını çıkarıyorlar
Köyden topladıkları maydanozları satıp harçlıklarını çıkarıyorlar
Video Galeri
Marmaray’da arıza meydana geldi, vatandaşlar trenden inip yürüdü
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