  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Kasım 2019 09:40

Ekrem İmamoğlu yerli metrobüsü test etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs yoğunluğunu azaltacak, yüksek kapasiteli yerli metrobüsü test etti.

Video Galeri
Çukur'a damga vuran dövüş sahnesi ! Azer öldü mü ?
Çukur'a damga vuran dövüş sahnesi ! Azer öldü mü ?
Video Galeri
Sosyal medyadan canlı yayın yaparken kaza yaptı
Sosyal medyadan canlı yayın yaparken kaza yaptı
Video Galeri
Ümit Özdağ'dan canlı yayında olay sözler
Ümit Özdağ'dan canlı yayında olay sözler
Video Galeri
Ankara’nın göbeğinde firar eden asker kendini vurdu
Ankara’nın göbeğinde firar eden asker kendini vurdu
Video Galeri
Manisa'dan korkunç haber: 3 ölü!
Manisa'dan korkunç haber: 3 ölü!
Video Galeri
Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM