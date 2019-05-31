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  3. 31 Mayıs 2019 17:05

Ekrem İmamoğlu'na bağış yapan İBB çalışanı işten atıldı !

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu'na 50 TL'lik bağış yapan İBB çalışanı işten atıldı. İşten atılan işçi sosyal medyadan isyan etti.

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