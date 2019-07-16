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  3. 16 Temmuz 2019 16:00

Ekrem İmamoğlu'na ''Cumhurbaşkanı adaylığı'' sorusu

BBC'de yayımlanan HARDtalk programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi.

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