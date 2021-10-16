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  4. Ekrem İmamoğlu'na Diyarbakır'da coşkulu karşılama

Ekrem İmamoğlu'na Diyarbakır'da coşkulu karşılama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Ahmet Güneştekin’in, ‘Hafıza Odası’ isimli sergisinin açılışı için Diyarbakır’a geldi.

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