Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekrem İmamoğlu'na Diyarbakır'da coşkulu karşılama Ekrem İmamoğlu'na Diyarbakır'da coşkulu karşılama 16 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 16:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Ahmet Güneştekin’in, ‘Hafıza Odası’ isimli sergisinin açılışı için Diyarbakır’a geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616ad6814a57860dc27b9e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ile Merkel arasında dikkat çeken ''başkanlık'' sistemi diyaloğu İstanbul'da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü Türkiye'nin kuş cenneti şimdi moloz cenneti oldu Okan Bayülgen'den yine ortalığı karıştıracak! ''O kadar büyük yalan ki...'' Bürokratlara rest: ''Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız'' Elazığlı depremzede isyanını İmamoğlu'yla paylaştı: ''Kendi ülkemde açım'' Zamma 1 kala benzin istasyonlarında korkutan görüntü Vücudundaki sırrı keşfettiğinden beri gece gündüz tarlaları dolaşıyor Oğuzhan Uğur'un Bakan'ın sözlerine sert yanıt