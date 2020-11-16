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ŞAŞIRDIK MI ? TABİ Kİ HAYIR! İMAMOĞLU’NA KANALİSTANBUL SORUŞTURMASI
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  3. 16 Kasım 2020 10:20

Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul soruşturması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı gerekçesiyle soruşturma açıldığını öğrendiğini duyurdu.

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