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  3. 25 Nisan 2020 09:35

Ekrem İmamoğlu'na kurulmaya çalışılan tuzak deşifre oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Mersinli üreticilerden 100 ton limon alındığını duyurmuştu. Bir kameraman ve kiralık üreticinin Ekrem İmamoğlu'na kurmaya çalıştıkları tuzağın görüntüleri ortaya çıktı.

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