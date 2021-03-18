Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan 18 Mart paylaşımı: Fotoğraflar da konuşur! Ekrem İmamoğlu'ndan 18 Mart paylaşımı: Fotoğraflar da konuşur! 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 09:00 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı nedeniyle dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6052ec7d2167c775f5562223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sadakatsiz'de işler karıştı! Ekrana damga vuran sahne Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü - İhlas Haber Ajansı ''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper'' Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekorunu kırdı Öğrenci yurdunda yangın KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: ''Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez'' Mide bulandıran canlı yayın kazası! İş bulma bahanesiyle getirdiği kadınları fuhuşa zorladı! Esra Erol'u çılgına çeviren olay: Karımı sevgilisinden kurtarın