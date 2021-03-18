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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan 18 Mart paylaşımı: Fotoğraflar da konuşur!

Ekrem İmamoğlu'ndan 18 Mart paylaşımı: Fotoğraflar da konuşur!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı nedeniyle dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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