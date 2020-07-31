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  3. 31 Temmuz 2020 09:15

Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle videolu bir mesaj paylaştı.

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