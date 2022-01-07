Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: Bir an önce son verilmeli! Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: Bir an önce son verilmeli! 07 Ocak 2022 Cuma Saat: 10:05 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini belirterek, videolu bir paylaşım yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d7e63b3553cb4d91597ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzonspor'dan esprili Visca videosu Ünlü anketçi Kemal Özkiraz canlı yayında açıkladı: AK Parti ve MHP'nin oylarında büyük erime Rasim Ozan Kütahyalı: ''2023'te seçimi kaybeden Silivri'ye gidecek'' İzmir'in ikiz kulelerinde büyük yangın! Yaralılar var Vatandaşı bezdiren zamlar için kötü haber: ''Daha büyük zamlar gelecek'' Eşarplı saldırgan bakın kim çıktı! Teknolojinin kalbi CES 2022'de atıyor: Türk teknoloji girişimleri dünya sahnesine çıktı Hırsızları otomobilin ön camındaki yazı ele verdi Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı