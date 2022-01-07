Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: Bir an önce son verilmeli!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini belirterek, videolu bir paylaşım yaptı.

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