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  3. 08 Mayıs 2019 09:47

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında hodri meydan !

İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu FOX TV ana haber bülteninde önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu YSK'nın kararına bu sözlerle tepki gösterdi.

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